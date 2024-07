Calciomercato Milan: Thiaw verso l’addio, i rossoneri possono dire sì a questa offerta. ULTIME sul suo futuro

Resta in forte bilico il futuro di Malick Thiaw. Il difensore del Milan è corteggiato ormai da diverse settimane dal Newcastle che potrebbe presto formulare un’offerta ai rossoneri per assicurarselo.

Come riportato da Tuttosport non è ancora certo il fatto che il tedesco possa lasciare il Milan: di certo però per provare a ottenere il via libera da parte del club rossonero serviranno proposte da almeno 40 milioni. Lo riporta Tuttosport.