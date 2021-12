Calciomercato Milan, su Bernardeschi piomba il Barcellona. Le ultime

Calciomercato Milan, dalla Spagna riferiscono di un contatto tra l’agente di Bernardeschi e il Barcellona. i rossoneri restano vigili

Il Barcellona piomba su Bernardeschi. A riportare la notizia è Sport, secondo cui l’agente dell’esterno della Juventus (Federico Pastorello) e il direttore sportivo dei blaugrana (Alemany) avrebbero avuto un contatto a Torino in occasione della cerimonia del Golden Boy.

I due avrebbero concordato di continuare a trattare nelle prossime settimane. Il Barcellona vorrebbe prenderlo a zero, visto che Bernardeschi è in scadenza di contratto. Il Milan, dal canto suo, è iscritto alla corsa per il laterale già da qualche mese e proprio per questo continua a monitorare la situazione in vista di giugno.