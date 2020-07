Calciomercato Milan: su Ajer ci sarebbe un altro club europeo

Calciomercato Milan: oltre al club rossonero ci sarebbe un altro team europeo su Ajer, difensore centrale del Celtic, ecco chi

Il Milan vorrebbe rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, in particolar modo in difesa per affiancare una figura di buon livello ad Alessio Romagnoli.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna de Il Giornale, anche il Leicester si sarebbe interessato alle doti balistiche del giovane difensore centrale del Celtic, Ajer, e stando alle ultime sarebbe addirittura in vantaggio sui rossoneri.