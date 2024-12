Calciomercato Milan, decisa la strategia per il mercato di gennaio: le ultime!

Calciomercato Milan, decisa la strategia per il mese di gennaio: a Milanello arriveranno questi due calciatori. I dettagli

Come riferito da Pietro Mazzara, noto giornalista, il calciomercato Milan ha già deciso la strategia per il prossimo gennaio:

PAROLE – «Serviranno interventi già a gennaio, specie a centrocampo. Nell’aria c’è la sensazione che i colpi possano essere due, ma si dovrà anche vedere chi verrà preso perché il Milan, oggi, non può permettersi delle scommesse ma ha bisogno di giocatori affidabili che aiutino la squadra a risalire in graduatoria per riagganciare il treno Champions League, fondamentale per tenere vivo un certo equilibrio economico a livello di bilancio. Lo scudetto dei numeri, ad oggi ma anche domani, interesserà solo ai manager. Al tifoso, come si evince altrove, di diventare commercialista della sua passione non gli interessa. E per dare entusiasmo, servono mosse “da Milan“, anche a livello economico. In estate, poi, si dovrà rivalutare nuovamente la questione attaccante perché Morata è tutto fuorché quel bomber da 25 gol stagionali che manca al Milan da tempo».