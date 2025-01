Calciomercato Milan, Goglichidze nome caldissimo! C’è il piano per portarlo a Milanello

Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono Goglichidze dell’Empoli: stilato il piano per portare il difensore a Milanello

Come riportato da calciomercato.com, Goglichidze dell’Empoli resta un obiettivo caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Luca Puccinelli, agente di Saba Goglichidze, è in contatto da giorni con la dirigenza rossonera. Il Diavolo sta valutando se aprire una trattativa con l’Empoli, club sicuramente amico da diversi anni. In questo momento la dirigenza è focalizzata sul colpo da fare in attacco ma nei prossimi giorni deciderà se prendere o meno anche un difensore di prospettiva. L’Empoli, dal canto suo, vorrebbe trattenere il georgiano fine al termine della stagione quindi una soluzione gradita sarebbe quella della cessione in questa sessione di calciomercato mantenendo però Saba in prestito per 6 mesi al Castellani. Goglichidze piace molto al Milan e anche alla Juventus. Cristiano Giuntoli si è informato nei giorni scorsi sulla situazione del difensore georgiano arrivato in Italia dodici mesi fa dal Torpedo Kutaisi. Nei prossimi giorni verrà definito il suo futuro: è pronto al salto in una big italiana».