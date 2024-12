Calciomercato Milan, definita la strategia per gennaio! Dai rinnovi ai colpi in entrata, dettagli clamorosi in casa rossonera

Calciomercato Milan, è stata definita la strategia per gennaio: due rinnovi in programma e un innesto pronto a sinistra

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha di fatto definita quella che dovrebbe essere la strategia per il prossimo mese di gennaio:

PAROLE – «La classifica del Milan parla chiaro e non deve illudere sulla possibilità di investimenti pesanti nel mercato di riparazione. Verranno fatte alcune operazioni in uscita per accontentare chi sta trovando meno spazio (previsto summit anche con l’agente di Terracciano) oltre a chiudere le trattative per i rinnovi di Reijnders e Maignan. Spazio di manovra anche per un nuovo esterno difensivo che sappia giocare su entrambe le fasce. Delicata la situazione che riguarda Theo Hernandez: i prossimi potrebbero essere gli ultimi mesi con la maglia del Milan».