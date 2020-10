Calciomercato Milan: spunta la pista Ozil se parte Calhanoglu

Il tedesco andrà in scadenza a fine stagione ed è stato escluso dalla lista europea ed a breve lo sarà anche da quella della Premier

Mezut Ozil non prenderà parte alla campagna europea del suo Arsenal che lo ha escluso dalla lista UEFA. Secondo quanto riporta il tabloid britannico The Sun, però, a breve il tedesco sarà escluso anche dalla lista dei gunners della Premier League.

Il Campione del Mondo 2014 si troverebbe così nella situazione di essere un separato in casa, con il contratto in scadenza a fine stagione; una situazione analoga a quella di Hakan Calhanoglu nel Milan, il che lascerebbe intendere che in via Aldo Rossi potrebbero valutare l’ipotesi di ricorrere ad Ozil a gennaio qualora non si giungesse ad un accordo per il rinnovo del fantasista turco.