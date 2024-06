Calciomercato Milan: UFFICIALE l’addio di Spinazzola alla Roma, la rivale prepara l’affondo per il terzino

Tra i contratti in scadenza oggi c’è quello di Spinazzola. L’esterno che piace al calciomercato Milan, ha detto addio alla Roma

Leonardo Spinazzola, accostato anche al calciomercato Milan, ha salutato ufficialmente la Roma dopo la scadenza del contratto. Sky Sport ha fatto il punto sul futuro del terzino che piace anche al Napoli:

IL FUTURO DI SPINAZZOLA – «Niente rinnovo con i giallorossi anche per la linea societaria di puntare sui profili più giovani. L’esterno piace a Conte e al Napoli, le parti non hanno trovato ancora l’accordo ma sicuramente gli azzurri faranno un nuovo tentativo anche perchè Conte lo voleva già ai tempi dell’Inter e sarebbe perfetto per le idee tattiche del neo allenatore dei partenopei»