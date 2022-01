Calciomercato Milan, sorpasso Lazio: accordo raggiunto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio ha trovato l’intesa con il Verona per l’arrivo di Casale in prestito con obbligo di riscatto: necessaria una cessione per chiudere

Importantissimo aggiornamento sul mercato della Lazio. Come riportato da Alfredo Pedullà infatti, Lazio e Verona hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Casale, obiettivo di mercato anche del Milan, in biancoceleste sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva tra i nove e i dieci milioni di euro.

Per formalizzare l’affare entro il 31 gennaio serve però necessariamente un’ulteriore cessione dopo quella di Vavro: Muriqi resta l’indiziato principale.