Calciomercato Milan, il CLUB ha sondato QUESTO GIOCATORE: si tratta di un EX INTER svincolato. Le ultimissime

Adrien Rabiot non è stato l’unico giocatore svincolato ad essere stato preso in considerazione dal Milan. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la dirigenza ha messo gli occhi in passato anche su un altro profilo.

Stiamo parlando di Davy Klaassen, ex storico capitano dell’Ajax. Il calciatore olandese la scorsa stagione ha giocato nell’Inter e, attualmente, è ancora senza squadra. Ora non si può sapere se vestirà mai i colori rossoneri ma, comunque, con lo stop di Bennacer, Fonseca si ritrova con una pedina in meno in mezzo al campo.