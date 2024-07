Calciomercato Milan, SONDAGGIO per il difensore: è in USCITA dall’Arsenal! Sfida aperta ad altre due top della Serie A: ecco di chi si tratta

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan c’è anche quello di intervenire con l’acquisto di un nuovo difensore centrale. In merito a questo, un assist ai rossoneri potrebbe arrivare dagli ultimi avvenimenti del mercato estero, che stanno vedendo Riccardo Calafiori sempre più vicino al trasferimento all’Arsenal. Proprio dai Gunners sarebbe poi in uscita Jakub Kiwior: il polacco già in passato era stato accostato ai rossoneri, che nelle ultime ore pare abbiano fatto nuovi sondaggi. Insieme a loro anche Juve e Napoli. A parlarne è Sky Sport.

I DETTAGLI – «Sondaggio da parte del Milan, e non sono stati solo i rossoneri a farlo. In uscita dall’Arsenal, che sta acquistando Calafiori, potrebbe esserci Kiwior. Anche Thiago Motta lo conosce bene, per il momento si parla solo di sondaggi da parte dei rossoneri, così come per la Juve e per il Napoli».