Calciomercato Milan, smentito l’interesse per Alex Collado

Calciomercato Milan, secondo quanto riportato da Daniele Longo i rossoneri non sono al momento interessati ad Alex Collado del Barcellona

Mancano ancora diversi mesi all’inizio del calciomercato invernale, ma le voci intorno a Casa Milan cominciano a girare. Nelle scorse settimane in Spagna parlavano di un interesse da parte del club rossonero per il talento del Barcellona Alex Collado. L’esperto di mercato Daniele Longo ha però smentito, rivelando che al momento il classe ’99 non è un’opzione.