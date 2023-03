Calciomercato Milan, si complica sempre di più il rinnovo di Smalling con la Roma: Maldini di nuovo sull’inglese?

In casa Roma si complica il rinnovo di Chris Smalling, in scadenza di contratto a fine stagione. Il Messaggero riporta l’intenzione dell’inglese di non avvalersi dell’opzione di rinnovo annuale unilaterale alle stesse cifre percepite attualmente (3.5 milioni) volendo ottenere un biennale.

Tiago Pinto sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto di 2 anni a 3.5 milioni raggiungibili però solo attraverso determinati bonus: offerta che non soddisfa l’esperto difensore. Il Milan, che aveva pensato a Smalling già in alcune delle ultime sessioni di mercato, potrebbe tornare a farsi avanti in caso di rottura definitiva tra le parti.