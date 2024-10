Calciomercato Milan, i rossoneri cercano rinforzi: ci sono tre obiettivi nel mirino

Calciomercato Milan, i rossoneri già pensano ai rinforzi per la squadra di Fonseca: ci sono tre obiettivi nel mirino per gennaio

Il calciomercato Milan è attivo in vista della sessione di trattative di gennaio per cercare di inviduare i rinforzi per la squadra di Fonseca.

Per Gazzetta.it sarebbero tre gli obiettivi nel mirino: Skov Olsen del Bruges, Lang del Psg e Sarr del Crystal Palace. In uscita ci sono invece Chukwueze, Jovic e Okafor che stanno trovando poco spazio al Milan.