Calciomercato Milan: Simon Kjaer verso il riscatto, la cifra

Calciomercato Milan: il club di Via Aldo Rossi sarebbe intenzionato a riscattare Simon Kjaer in vista della prossima stagione

Le ottime performance dell’ex Atalanta e Palermo sarebbero piaciute al club di Via Aldo Rossi, tanto che in vista della prossima stagione, Simon Kjaer potrebbe essere riscatto dal Siviglia.

Il difensore centrale danese ha sin ora totalizzato 9 presenze ufficiali in campionato, 3 in Coppa Italia con la maglia del Milan, superando Mateo Musacchio in gerarchia.

Per strapparlo al club andaluso, come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, servirebbe una cifra pari a 2,5 milioni di euro, ritenuta congrua dal Diavolo, pronto così ad avere un giocatore di esperienza in più nella prossima annata.