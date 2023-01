Calciomercato Milan: si pensa a Grimaldo per sostituire Ballo-Tourè

Alejandro Grimaldo è il nome nuovo per il calciomercato del Milan. Il terzino del Benfica potrebbe sostituire Ballo-Tourè

Il Milan continua a sondare delle occasioni di calciomercato e una di queste potrebbe arrivare dal Portogallo. Come riporta il Corriere della Sera, i rossoneri sarebbero interessati ad Alejandro Grimaldo.

Il terzino del Benfica andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno, ma potrebbe arrivare già in questa sessione di mercato. Per Maldini e Massara potrebbe sostituire Fodè Ballo-Tourè, infortunatosi alla spalla e out per oltre un mese.