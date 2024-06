Retegui Milan, l'attaccante: «Sono stato vicinissimo a questo club»

Retegui Milan, la CLAMOROSO retroscena: «Sono stato vicinissimo a questo club». Le parole dell’attaccante del Genoa

Mateo Retegui, ex obiettivo del mercato Milan, ha parlato ai microfoni di AS, raccondato una clamoroso retroscena prima del suo arrivo al Genoa. Ecco le parole dell’attaccante della Nazionale italiana:

PAROLE – «Mio padre dice che sono stato vicino all’Atletico Madrid? È vero. Non so raccontare nel dettaglio quello che è successo, mi interessa solo giocare concentrato e cerco di non dare ascolto alle voci, ma l’interesse e il fatto che fossi molto vicino è vero. Non ho parlato con il Cholo, ma abbiamo avuto un incontro con il club. Non se n’è fatto nulla, e oggi l’unica cosa che posso dire è che sono felicissimo a Genova».