Calciomercato Milan, si allontana il colpo a zero: un top club è pronto a chiudere

Calciomercato Milan, si allontana il colpo Felipe Anderson a parametro zero: la Juve è pronta a chiudere per il brasiliano della Lazio

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan rischia di veder sfumare l’arrivo a parametro zero di Felipe Anderson, esterno brasiliano della Lazio in scadenza di contratto al termine della stagione.

La Juve avrebbe infatti beffato la concorrenza di tutte le squadre interessate compresi i rossoneri: l’ex Porto a firmare un contratto triennale da circa 3.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.