Calciomercato Milan: fino a settembre firma tutto Gazidis. Fino al closing si resta nelle mani dei Singer

La Gazzetta dello Sport scrive del mercato apparentemente congelato del Milan fino a quando non saranno ufficiali i rinnovi di Maldini e Massara. Questi non sono in discussione anche se Cardinale non dovrebbe tornare in Italia a strettissimo giro di posta.

Comunque prima del closing previsto per settembre tutte le situazioni legate ai rinnovi rimangono ancora nelle mani (almeno formalmente) della famiglia Singer e dei propri uomini, Gazidis in questo caso.