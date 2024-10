Calciomercato Milan, seguito Dorgu durante la sosta nazionali. Insieme a lui piace anche un connazionale ex Serie A

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan avrebbe seguito due giocatori della Danimarca durante l’ultima sosta delle nazionali. Si tratterebbe dell’esterno del Lecce Patrick Dorgu e dell’ex Bologna Skov Olsen.

Se per il primo si vede un possibile futuro in maglia rossonera come vice Theo Hernandez, il secondo sarebbe l’alternativa a Domenico Berardi. L’italiano, infatti, sembra il primo obiettivo per il mercato invernale di gennaio.