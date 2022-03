Calciomercato Milan: serve lo sconto per Berardi. Il nome dell’esterno del Sassuolo è però sempre attuale

Il nome di Domenico Berardi per il Milan è sempre attuale. Per la trattativa von l’esterno del Sassuolo servirebbe un forte sconto da parte del club neroverde, altrimenti i rossoneri si troverebbero costretti a virare su altri obiettivi.

Il giocatore della Nazionale sarebbe congeniale anche al discorso dei giocatori cresciuti in Italia di cui il Milan è alla ricerca di calciatori cresciuti in Italia per le liste di iscrizione alla prossima Serie A.