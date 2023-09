Calciomercato Milan: la strategia sul vice Theo Hernandez è chiara

Il calciomercato estivo si è chiuso da poco ma il Milan continua a muoversi per il futuro. Il tal senso la strategia per il vice Theo è chiara

Il Milan si muove per il futuro. Il calciomercato estivo si è chiuso da poco ma i rossoneri continua a muoversi in prospettiva. Il tal senso la strategia per il vice Theo è chiara:

vedendo anche gli ultimi nomi accostati ai rossoneri tra cui Miranda e Alejandro Balde il club sta mirando ad un profilo giovane che possa crescere e migliorare il suo valore.