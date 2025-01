Calciomercato Milan, Furlani architetta lo scambio che non ti aspetti! Dialoghi vivi, cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani dialoga con la Roma in vista di gennaio: al vaglio lo scambio a titolo definitivo tra Abraham e Cristante

Come riportato dal Corriere dello Sport, trovano conferme nel calciomercato Milan le indiscrezioni della giornata di ieri che vedevano come possibile lo scambio a titolo definitivo tra Saelemaekers e Abraham con la Roma.

I due club, che a fine agosto hanno orchestrato la trattativa sulla base di due prestiti secchi, starebbero iniziando a ragionare su uno scambio con pari valore di cartellino per entrambi i calciatori per una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro. I due sarebbero ben felici di rimanere nelle attuali squadre con Abraham disposto anche ad abbassarsi l’ingaggio per venire incontro alle esigenze del club rossonero.