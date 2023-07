Calciomercato Milan, Sarri piomba su uno degli obiettivi del club rossonero per rinforzare l’attacco: Diavolo avvisato

La Lazio è tornata alla carica per uno degli obiettivi di mercato del Milan. Vale a dire Domenico Berardi che, come riportato da Sportitalia, piace molto ai biancocelesti.

In particolare a Maurizio Sarri, che vorrebbe il fantasista del Sassuolo per rinforzare l’attacco dei biancocelesti in vista della prossima stagione. È lui il primo nome sul taccuino del tecnico toscano.