Calciomercato Milan oltre Sanches: nel mirino Malinovskyi e altri due

Calciomercato Milan oltre Sanches: nel mirino mirino Malinovskyi e altri due. I rossoneri cercano qualità

Come scrive Tuttosport se il Lille non dovesse abbassare le richieste per Renato Sanches, il Milan potrebbe battere la pista Noa Lang: esterno destro, trequartista e all’occorrenza persino punta del Bruges.

In questa stagione ha realizzato 8 gol e messo a referto 12 assist. Ma occhio anche agli “italiani” Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta e Nedim Bajrami dell’Empoli, cercato pure dalla Lazio. Per il primo servirebbe un’offerta da 30 milioni, decisamente più economico il secondo (10 milioni).