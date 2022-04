Calciomercato Milan: la Lazio ha pronta l’alternativa a Romagnoli

Alessio Romagnoli è l’obiettivo numero uno della Lazio, ma in caso la trattativa non dovesse andare bene c’è il piano B

Come riportato da Calciomercato.com la pista alternativa al rossonero conduce nella Genova rossoblù, nello specifico al difensore del Grifone Johan Vasquez. Il messicano, arrivato in estate al Genoa per 4 milioni di euro, potrebbe lasciare la Liguria in caso di retrocessione e continuare la propria avventura in Italia traslocando proprio nella Capitale.