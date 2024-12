Calciomercato Milan, destinato segnato per Kalulu: comunicazione di Giuntoli, ecco quanto incasseranno i rossoneri

Calciomercato Milan, la Juve ha deciso di riscattare a giugno Pierre Kalulu: ecco quanto incasserà il club rossonero

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan è pronto a salutare definitivamente Pierre Kalulu:

PAROLE – «In estate si è mosso dal Milan per 3,3 milioni di euro, pagabili in due esercizi ma il trasferimento diventerà definitivo solo quando i bianconeri eserciteranno il diritto di riscatto, fissato a 14 milioni di euro, dilazionabili in tre esercizi, una mera formalità che sarà espletate nelle prossime settimane. Il comunicato ufficiale della Juventus, rilasciato quando l’ex campione d’Italia cambiò maglia, parla anche di alcuni bonus che potrebbero aggiungere al costo complessivo dell’operazione altri 3 milioni di euro, qualora il giocatore raggiungesse determinati obiettivi sportivi. Calcolatrice alla mano, Kalulu diventerà tutto della Juve per circa 17 milioni che potrebbero sforare di poco i 20 con i bonus».