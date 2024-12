Calciomercato Milan, Furlani incontra il top player! Rinnovo complicato, cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, Furlani ha incontrato i rappresentanti di Theo Hernandez per il rinnovo: parti al momento distanti

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare da Luca Bianchin, noto giornalista, il calciomercato Milan ha incontrato i rappresentati di Theo Hernandez per il rinnovo:

PAROLE – «Il contratto di Theo scade nel 2026 e siamo al bivio: rinnovare o vendere. Il problema al 99% si porrà in estate, a meno che il Milan non rinnovi prima. Alcuni incontri ci sono stati ma l’accordo non è stato trovato e non è certo questo il momento migliore per trovarlo».