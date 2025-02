Calciomercato Milan, Ibrahimovic lo blinda! Tutto fatto, cifre e dettagli dell’accordo

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic ha chiuso l’accordo per il rinnovo di Tijjani Reijnders fino al 2029: cifre e dettagli

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha chiuso l’accordo con Reijnders per il rinnovo.

Reijnders prolungherà il proprio contratto con il Milan fino al 2029 e vedrà il proprio ingaggio raddoppiato: dagli 1,7 milioni di euro netti a stagione attuali passerà a 3,5 milioni più bonus legati a obiettivi personali e di squadra. Per lui come per Maignan, un altro calciatore in odore di accordo, continuano a valere i benefici previsti dal Decreto Crescita, in vigore al momento del loro arrivo in Italia.