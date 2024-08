Calciomercato Milan, Furlani li BLINDA! Doppio RINNOVO in cantiere, dialoghi già partiti. ULTIME

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani è pronto a blindare Theo Hernandez e Mike Maignan con il rinnovo del contratto

Come riferito da Tuttosport, una partita importante del proprio calciomercato Milan i rossoneri la giocheranno, paradossalmente, a sessione estiva terminata. Infatti Giorgio Furlani ha intenzione di accelerare, dal primo settembre in poi, per i rinnovi di contratto di Maignan e Theo Hernandez.

I due, entrambi in scadenza a giugno del 2026, rientreranno oggi a Milanello: l’idea è quella di mettere sul piatto un prolungamento fino al 2028 con sostanzioso ritocco dell’ingaggio.