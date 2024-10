Calciomercato Milan, retroscena Rugani: le parole dell’agente non lasciano dubbi

Calciomercato Milan, retroscena Rugani: l’agente Torchia spiega il motivo della scelta estiva relativa all’Ajax. I dettagli

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. Il difensore di proprietà della Juventus è attualmente in prestito secco all’Ajax. Di seguito le sue parole, dove ha raccontato i primi mesi di Daniele ad Amsterdam. Il difensore in estate è stato accostato anche al calciomercato Milan.

Perché proprio l’Ajax?

«Stiamo parlando di una grandissima scuola con una filosofia meravigliosa alle spalle. L’Ajax e l’Ajax: il primo club che ha cambiato il modo di vedere il calcio. L’Ajax e la Juventus sono due club gloriosi: un giorno Daniele potrà dire ai suoi nipoti di aver vestito due maglie tanto prestigiose. Poi lo stadio è davvero imponente: ci sono sempre 55mila persone a vedere le partite!».

