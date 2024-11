Calciomercato Milan, Paletta svela: «Ecco come sono arrivato in rossonero. Galliani...»

Calciomercato Milan, Gabriel Paletta, ex difensore rossonero, ha svelato i retroscena relativi al suo arrivo a Milanello

Nel corso dell’intervista a Milan Tv, Gabriel Paletta ha svelato i retroscena dietro il suo arrivo nel calciomercato Milan dell’inverno 2015:

TRASFERIMENTO AL MILAN – «Il Parma aveva già un po’ di problemi. Avevo come mister Donadoni, a gennaio stavo per andare alla Samp. Era quasi tutto fatto, era gennaio 2015. Donadoni mi dice: “Stai andando alla Samp, non vuoi andare al Milan?”. Sì, certo. In Argentina tempo fa nel fine settimana si vedevano solo 2-3 partite di Serie A, io guardavo sempre il Milan e mi piaceva da sempre. Gli ho detto quindi che se ci fosse stata la possibilità sarei andato volentieri. Lui mi dice che avrebbe fatto qualche telefonata, sentito qualcuno. Dopo un po’, noi giocavamo proprio contro il Milan a San Siro, Milan-Parma. Sono in ritiro, sabato dopo cena viene il mister da me e mi dice “Mi sa che domani non puoi giocare”. Da lì ho sentito il mio procuratore, mi ha detto che lo aveva chiamato Galliani e che mi volevano. Quindi il giorno dopo sono andato in panchina. Sono rimasto a Milano e ho fatto le visite mediche il giorno dopo. Io non avevo niente, avevo solo la tuta del Parma. Ricordo che quella notte sono andato in albergo col mio procuratore, siamo andati a cena con Galliani. Lui scherzava dicendo di non mangiare troppo che il giorno dopo c’erano le visite. Sono rimasto in albergo e la mattina dopo, mi hanno portato un cambio del Milan, ho fatto le visite».

L’INTERVISTA DI PALETTA A MILAN TV