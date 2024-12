Calciomercato Milan, Reijnders da urlo! Valore triplicato e sul rinnovo c’è una strategia chiara: i tifosi sognano

Calciomercato Milan, Reijnders ha triplicato il suo valore da quando è arrivato in rossonero: pronto il rinnovo fino al 2030

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tijjani Reijnders è assolutamente un incedibile del calciomercato Milan nonostante un dato assolutamente clamoroso.

Il confronto si sposta anche su altri numeri, quelli del valore del cartellino. Reijnders è un centrocampista completo che oggi può valere anche più di sessanta milioni. Conti alla mano: quanto lo aveva pagato il Milan (20 milioni più bonus) moltiplicato per tre. L’olandese è rossonero dall’estate 2023, acquistato dall’AZ Alkmaar. Il suo nome era negli appunti del DT Moncada, nel mercato gestito dall’AD Furlani. A quest’ultimo anche il compito di guidare le trattative per il rinnovo del contratto, che probabilmente verrà sottoscritto nel 2025, in modo da poterlo estendere fino all’estate del 2030. Una volontà rossonera che non vacilla nemmeno di fronte alla corte delle grandi del continente, il City su tutte. Sarà il secondo sì al Milan: la prima volta quando scelse San Siro invece che il Barcellona. L’ingaggio di Reijnders, 1.7 milioni, verrà moltiplicato per due.