Condividi via email

Calciomercato Milan, i rossoneri sono pronti a blindare Tijjani Reijnders con il rinnovo del contratto fino al 2030: i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan è pronto a blindare uno dei suoi top player.

Reijnders sta sempre più assurgendo a leader tecnico della squadra, insieme a Pulisic e, con

meno costanza, Leao e Theo Hernandez. Se ne sono ovviamente accorti pure in società,

con il Milan che si è mosso con celerità per blindare il suo gioiello. C’è, infatti, già una base di

accordo per il p r o l u n g amento del contratto fino al 2029 con opzione al 2030 a circa il doppio dello stipendio. Sarà formalizzato con ogni probabilità al termine della stagione, ma i

rossoneri ritengono di essersi già tutelati dall’assalto delle big d’Europa.