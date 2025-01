Calciomercato Milan, rebus Tomori! Sul centrale spunta il top club estero. Ultime

Condividi via email

Calciomercato Milan, prosegue il rebus Tomori: dopo la Juve sul centrale inglese spunta anche l’interesse del Tottenham. Tutti i dettagli

Importante indiscrezione rilanciata da CaughtOffside sul calciomercato Milan in uscita e in particolare sul futuro di Fikayo Tomori.

Il Tottenham è alla ricerca di difensori che possano aiutare a coprire i loro numerosi infortuni in quella posizione. Un nome preso in considerazione è Adarabioyo. Tuttavia stanno valutando anche altre opportunità di mercato, come Skriniar e Tomori del Milan. Prossimi giorni decisivi.