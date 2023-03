Calciomercato Milan, il Real Madrid starebbe monitorando con attenzione le prestazioni di Malick Thiaw: le ultime

Come riportato da defensacentral.com, il Real Madrid sarebbe piombato su Malick Thiaw.

I Blancos lo hanno inserito in una lista di potenziali candidati in vista del prossimo calciomercato estivo. Per il Milan il tedesco è incedibile.