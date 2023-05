Il riscatto di Brahim Diaz è una delle situazioni a cui il Milan sta lavorando in tema calciomercato. Il punto

Il riscatto di Brahim Diaz è una delle situazioni a cui il Milan sta lavorando in tema calciomercato. La trattativa con il Real Madrid per abbassare la cifra di 22 milioni di euro prosegue. Intanto però i Blancos vorrebbero riportare lo spagnolo momentaneamente alla base.

Il motivo è l’affare con il Borussia Dortmund per Jude Bellingham. Come riporta Tuttosport, gli spagnoli puntano infatti al classe ’99 come contropartita per arrivare al forte centrocampista inglese.