Calciomercato Milan: Raiola propone un giovane talento ai rossoneri

Calciomercato Milan: Mino Raiola avrebbe proposto un giovane talento dell’Eredivisie a tre club di Serie A, tra cui anche il Milan

Calciomercato Milan: secondo quanto affermato dall’esperto di calciomercato Daniele Longo, Mino Raiola avrebbe proposto nelle scorse ore al Milan il talento dell’Ajax Ryan Gravenberch. Centrocampista centrale classe 2002, Gravenberch in questa stagione si è messo principalmente in evidenza con la formazione Under 21 dei lancieri totalizzando 19 presenze 7 gol e 4 assist, mentre sono state 10 le gare giocate con la prima squadra dell’Ajax in cui è comunque riuscito a mettere la propria firma con 2 reti e un assist.

Gravenberhc è valutato intorno agli 11 milioni di euro (fonte Trasnfermarkt) e tra i club contattati da Raiola, oltre al Milan, ci sarebbero anche Roma e Lazio.