Calciomercato Milan, a breve contatti con Raiola: rinnovo o addio

Calciomercato Milan: previsti a breve i nuovi contatti con Mino Raiola, i rossoneri punteranno a sbrogliare il futuro di Ibra e Donnarumma

Dopo mesi di silenzio da ambo le parti, il Milan è pronto a riallacciare i contatti con Mino Raiola al fine di decretare una volta per tutte il futuro dei due giocatori in scadenza di contratto: Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma.

Ibra, che andrà in scadenza a fine stagione, è affascinato dal futuro progetto societario del Milan ma a quasi 40 anni crede che sia giunto il momento di tornare in Patria per concludere la propria gloriosa carriera. Discorso diverso per Donnarumma, il cui contratto scadrà nel giugno 2021, che desidera essere al centro del progetto rossonero ma senza veder ridimensionato il proprio attuale stipendio di 6 milioni di euro a stagione. Se nei prossimi mesi i due nodi Ibra e Gigio non saranno sciolti, l’addio non sarà più un opzione.