Calciomercato Milan: Rabiot non ha ancora preso una DECISIONE per il futuro, COSA FILTRA

Calciomercato Milan: nessuna squadra ha offerto a Rabiot più soldi della Juve. Lui vorrebbe la Premier League, ma…

A 10 giorni dall’inizio della Serie A e a meno di una settimana dalla partenza della Premier League Rabiot è ancora a spasso. A scriverlo è Tuttosport facendo il punto sulla situazione del francese. La Juve gli aveva offerto un rinnovo di contratto di 2 anni con opzione per il terzo a 7,5 milioni a stagione, ma lui e la mamma-agente Veronique chiedevano un ingaggio a doppia cifra con ricco bonus alla firma. Peccato che fino ad ora nessuna squadra gli abbia offerto qualcosa di simile.

Rabiot non vuole giocare in Arabia Saudita dove le sue richieste economiche sarebbero facilmente esaudite. Il suo sogno è la Premier League, ma non si è andati oltre dei sondaggi da parte di Liverpool e Manchecster United. E nemmeno le voci di Milan e Real Madrid si sono concretizzate.