Calciomercato Milan: quartetto di NOMI, nuova colonia olandese a Milanello, lo SCENARIO

Il calciomercato Milan prepara nuovi colpi tra centrocampo e attacco. In tal senso possibile nuova colonia olandese a Milanello

La voglia del Milan di Zirkzee è davvero tanta e si proverà fino alla fine ad acquistare un giocatore per il quale si lavora da mesi. Potrebbe ritrovarsi a Milano con una vera e propria colonia di olandesi. Il club è pronto a tingersi sempre più di Orange. Così Tiijani Reijnders, oltre al centravanti del Bologna, si ritroverebbe a dividere lo spogliatoi con altri connazionali.

Come riportato da Calciomercato.it, Memphis Depay, in Casa Milan è considerata un’opportunità a parametro zero per arricchire con gol ed esperienza il reparto offensivo. La pista va dunque monitorata con attenzione, così come quella che porta a Mats Wieffer.