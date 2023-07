Pulisic Milan: ecco perché è un colpo importante per i rossoneri. I motivi sia sotto il livello tecnico e sia come mossa di marketing

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Christian Pulisic è un colpo importante per il Milan per diversi motivi.

In primis, soprattutto a livello tecnico: i rossoneri avranno un giovane di 24 anni, ma già di grande esperienza, con grandissime dote tecniche e velocità che ha voglia di rilanciarsi dopo tempi difficili al Chelsea. Dall’altro lato l’acquisto del giocatore simbolo americano da parte di una proprietà americana non può non essere visto come una mossa di marketing che intercetterà ancor più da vicino il mercato a stelle e strisce