Calciomercato Milan: non c’è la risposta definitiva di Romagnoli alla Lazio. Il difensore rossonero non ha ancora accettato la proposta

Come scrive il Corriere dello Sporti i nomi indicati da Maurizio Sarri per rinforzare la difesa della Lazio sono quelli di Romagnoli e Casale.

Il primo, in scadenza di contratto col Milan, ha ricevuto un’offerta per un quadriennale da 3.2 milioni più bonus. Il centrale ha aperto alla possibilità ma non ha ancora firmato nulla non dando quindi una risposta definitiva.