Calciomercato Milan, pronti 15 milioni per Lovato: il difensore che manca

Calciomercato Milan, ieri Paolo Maldini ha parlato di un “tesoretto” da poter investire a gennaio: 15 milioni per prendere Matteo Lovato

Matteo Lovato potrebbe essere il rinforzo del Milan scelto da Maldini e Massara nella prossima sessione di calciomercato. Ieri, a pochi minuti dalla sfida contro la Roma, era stato proprio il dg rossonero a sbilanciarsi riguardo agli investimenti fattibili a gennaio: «Se a gennaio avremmo modo di rinforzare la squadra lo faremo anche perché nell’ultimo calciomercato non abbiamo speso quanto effettivamente potevamo».

Un tesoretto che ammonterebbe a circa 20 milioni di euro, quanto speso dal Lione per Paquetà in estate, 15 dei quali potrebbero essere investiti per regalare a Stefano Pioli il difensore che serve in rosa: Matteo Lovato dal Verona.