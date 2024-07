Calciomercato Milan, pronto il PIANO B a Fofana: se non arriva il francese… SVELATO il NOME accostato ai rossoneri

Ormai da diverse settimane il Milan sta lavorando attivamente per cercare di arrivare a Youssouf Fofana. Tuttavia la richiesta che ne fa il Monaco (circa 35 milioni) potrebbe far naufragare l’affare.

Nel caso in cui l’operazione non andasse in porto i rossoneri sarebbero pronti a virare sul piano B: si tratta di Manu Kone, centrocampista del Borussia Monchengladbach, come riportato dal Corriere dello Sport.