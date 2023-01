Calciomercato Milan, prima offerta ufficiale di Maldini per Zaniolo: i dettagli

Calciomercato Milan, Maldini affonda per Zaniolo: prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni. Tutti i dettagli

Il Milan fa sul serio per Nicolò Zaniolo. Come riferito da Gianluca Di Marzio, Maldini avrebbe presentato una prima offerta ufficiale alla Roma.

Sul piatto un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro che diventerebbe obbligatorio in caso di qualificazione in Champions dei rossoneri. Attesa la risposta della Roma. I due club, vista la trasferta di domani del Milan a Roma per la gara con la Lazio, potrebbe incontrarsi per cercare l’intesa.