Calciomercato Milan, tre nomi sul taccuino se parte Maignan! Uno è in pole, tutti i dettagli

Calciomercato Milan, il futuro di Mike Maignan torna in bilico: tre nomi sul taccuino della dirigenza rossonera. In pole c’è Caprile

Come riferito da Tuttosport, e in particolare dal giornalista Nicolò Schira, esperto di mercato, il calciomercato Milan si sta cautelando per quanto riguarda l’eventuale sostituto di Mike Maignan il cui futuro resta in bilico nonostante l’imminente rinnovo fino al 2028 (con opzione per il 2029).

Sul taccuino della dirigenza rossonera ci sono tre nomi: Chevalier del Lille, Carnesecchi dell’Atalanta e Caprile del Napoli. Quest’ultimo, che è in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro a favore del Cagliari, sarebbe il favorito in caso di partenza di Maignan.