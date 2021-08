Calciomercato Milan: poche speranze per arrivare a James Rodriguez

James Rodriguez non è l’obiettivo principale del club di Via Aldo Rossi. Il Milan sarebbe su un altro profilo, ecco chi

Gli ultimi venti giorni di mercato del Milan saranno fondamentali per completare la rosa. Maldini e Massara, con il supporto del comitato tecnico che opera fra Milano e Londra, stanno studiando le operazioni sia in entrata che in uscita.

La priorità è quella del trequartista: cresce l’idea Adli del Bordeaux, si affievolisce James Rodriguez. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.