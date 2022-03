Calciomercato Milan: Pioli tra Asensio e Berardi. Entrambi sarebbero funzionali al modo di giocare del tecnico

Il Milan cerca un esterno a destra per la prossima stagione: né Saelemaekers né Messias hanno convinto pienamente negli ultimi mesi.

Tuttosport conferma il nome di Asensio: il Diavolo potrebbe fare un nuovo tentativo per il talento del Real Madrid col contratto in scadenza nel 2023. Lo spagnolo sarebbe ideale per il gioco di Pioli ma occhio anche a Berardi che gode della stima incondizionata del tecnico.