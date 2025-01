Calciomercato Milan, piccolo bottino per i rossoneri: può aiutare le entrate?

Condividi via email

Calciomercato Milan – Rossoneri molto attivi tra entrate ed uscite: pronto un piccolo bottino per la società

Il Milan si sta muovendo pesantemente in queste ore tra entrate ed uscite. Ci sono anche affari terzi che però riguardano il club rossonero. Nel calciomercato è in chiusura la trattativa tra Monza ed Atalanta per il trasferimento di Daniel Maldini.

Il Diavolo da questo affare incasserà il 50% della cifra (percentuale sulla rivendita pattuita in precedenza) che ammonterebbe a circa 7 milioni di euro. Un piccolo bottino che può essere sfruttato per le entrate.